18/11/2017 07:58


New York'un ünlü semtinde korkutan yangın

yangın haberleri

ABD'nin New York kentinde çıkan yangının ardından yapılan açıklamaya göre yangının terörle bağlantısı yok

Kenti korkutan yangın, ünlü Harlem semtinde bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangının çıkardığı yoğun duman bulutu Manhatten ve diğer semtlerden de görüldü.Yangınla ilgili “yeni bir terör saldırısı mı var?” sorusu akıllara geldi ancak yetkililerden gelen açıklamada böyle bir ihtimalin olmadığı belirtildi. Yangında ölen ya da yaralan olmadığı öğrenildi.

 

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