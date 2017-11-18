TSK açıkladı NATO Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan ve Atatürk'ün resminin Norveç'teki bir tatbikatta hedefe konduğunu söylemesinin ardından Türkiye'den özür dilediklerini açıkladı

Jens Stoltenberg, NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan Trident Javelin tatbikatında yaşananlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, tatbikatta yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum. Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor ve NATO'nun görüşlerini yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.Jens Stoltenberg, "NATO çalışanı değil" dediği bu kişinin anında görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

TSK: Yazılı ve sözlü özür dilendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Cuma akşamı olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Norveçli bir subay ile bir teknisyenin işine son verildiği, NATO yetkililerinin yazılı ve sözlü özür dilediği belirtildi:

"Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi'nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen TRIDENT JAVELIN adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın 'Karşıt Kuvvet' ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal ATATÜRK'ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir.

"Durumun Genelkurmay Karargahı'na intikal etmesi üzerine, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir."