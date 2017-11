Yunanistan'da felaketin izleri silinmeye çalışılıyor

Yunanistan'ın Atina ilçesinde onlarca kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından selzedeler, etkili olan yağışa rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor

Bölgede, su basan evlerde itfaiyenin tahliye işlemleri devam ederken bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalışıyor.Başkent Atina'nın yaklaşık 40 kilometre uzağında meydana gelen selden etkilenenler yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

86 yaşındaki Andonis Vouritis, afet anlarına ilişkin, "Her şey bir anda gözümüzün önünde yerle bir oldu. Sel iki metreye yaklaştı ve her şeyi götürdü." dedi.Zemin kattaki evinden son anda komşularına çıkarak kurtulduğunu söyleyen Vouritis, "Evde her şey kullanılamaz hale geldi. Geceyi komşularımızda geçirdik." diye konuştu.

Vouritis, uzun yıllar önce benzer bir felaketin yaşandığına dikkati çekerek yetkililerin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını vurguladı.Bir diğer afetzede Kiriakos Hiropoulos de sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada büyük bir akıntıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Sel sebebiyle iki arkadaşını kaybettiğini anlatan Hiropoulos, "Arkadaşlarımdan birini dün sabah işe giderken gördüm ama sonra ölüm haberi geldi. Arabası sürüklenerek sıkışmış. Kurtarılamadı maalesef." ifadelerini kullandı.Hiropoulos, evlerinin bodrum katında olduğunu belirterek "Her şeyimiz mahvoldu. Geceyi bekleyerek geçirdik. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Ama belediye kaldırım, peyzaj işlerinden başka bir şey yapmıyor. Önlemler yeterli değildi." dedi.

Vitor Doyan ise üç çocuğu ve eşini son anda üst kattaki komşularına sığınarak selden kurtardığını belirtti.Doyan, tek sevincinin çocuklarının ve eşinin hayatta kalması olduğuna işaret ederek "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yetkililerden şimdiye dek hiçbir yardım gelmedi. Kendi başımıza uğraşıyoruz. Sadece birkaç şişe su geldi yardım olarak." eleştirisinde bulundu.

Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, sel nedeniyle kayıp olan 5 kişinin bulunmasına ilişkin faaliyetlerin sürdüğü belirtildi. Sel nedeniyle yaklaşık 300 araba ve 20 kamyonun sürüklenerek kullanılamaz hale geldiği, 300'e yakın ev ve iş yerinin de ağır hasar aldığı kaydedildi. İtfaiye birimlerinin 650'den fazla yardım çağrısı aldığı ve 90'a yakın kişiyi kurtardığı bildirildi.

Geceyi evlerinde geçirme imkanı bulunmayan afetzedeler için kamu binaları, askeri tesisler ve bazı otellerin yanı sıra Denizcilik Bakanlığının girişimiyle bir adet kruvaziyerin tahsis edildiği açıklandı.En az 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve biri ağır 23 kişinin yaralandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Bölgede, okul ve tüm kamu kurumları bugün de kapalı.