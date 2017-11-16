16/11/2017 11:12


Londra'daki 24 katlı binada ölü sayısı artıyor

Londra yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da Grenfell Tower'da 14 Haziran'da çıkan yangında ölü sayısı 71 oldu

Yetkililer, binada iki cesede daha ulaştıklarını ve bunların son cesetler olduğunu düşündüklerini açıkladı.Yaşamını yitirenler arasında ölü doğan bir bebek, altı kişilik bir aile, beş kişilik üç aile ve 84 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

'Acıyı hayal bile edemiyorum'

Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten Londra Emniyeti'nden Stuart Cundy, "Grenfell'de yaşananların sonuçları pek çok kişiyi etkiliyor. Araştırmalarımız devam ederken ortada olan belirsizlik nedeniyle bazı ailelerin yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum" diye konuştu.Yetkililer daha önce ölü sayısının 80 civarında olabileceğini söylemiş fakat Eylül ayında tahminlerini aşağı çekmişti. Yangından etkilenen 320 aile ise hala otellerde konaklıyor.


Londra yangın
Londra'daki 24 katlı binada ölü sayısı artıyor
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