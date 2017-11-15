15/11/2017 12:20


ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu

Tehama saldırganı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Tehama kentindeki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganın kimliği açıklandı

Yetkililer, kimliği Kevin Janson Neal (43) olarak belirlenen saldırganın okula girme girişiminin başarısız olduğunu ve okul yetkililerinin silah seslerini duyduktan sonra kapıyı kitlemeleri çok sayıda çocuğun hayatını kurtardığını duyurdu.Polis, saldırganın bir çok ayrı suçtan cezaevinde yattığını, sürekli komşularını tehdit ettiğini ve bilinen bir suçlu olduğunu açıkladı. Polis tarafından öldürülen saldırganın yarı otomatik bir tüfek ve iki tabancayla saldırıyı yaptığı açıklandı.


Pepe
Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber
Bahar Öztan
Bahar Öztan apar topar hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu
TFF Mircea Lucescu'nun geleceği konusunda noktayı koydu
Hazal Kaya
Hazal Kaya kanser teşhisi konulan annesinin saçlarını kesti
Tehama saldırganı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu
İlgili Haberler
ABD silahlı saldırı

ABD'de ilkokulun da olduğu 7 alana silahlı saldırı, ölüler var

Arakanlı Müslüman

'Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar istismar ediliyor'

halep saldırı

Pazar yerine yönelik saldırıda can kaybı artıyor

pazar yeri saldırı

Halep'e yönelik hava saldırılarında en az 53 ölü var

Son Dakika Haberleri
Pepe

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

Bahar Öztan

Bahar Öztan apar topar hastaneye kaldırıldı

Mircea Lucescu

TFF Mircea Lucescu'nun geleceği konusunda noktayı koydu

Hazal Kaya

Hazal Kaya kanser teşhisi konulan annesinin saçlarını kesti

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam