ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Tehama kentindeki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganın kimliği açıklandı

Yetkililer, kimliği Kevin Janson Neal (43) olarak belirlenen saldırganın okula girme girişiminin başarısız olduğunu ve okul yetkililerinin silah seslerini duyduktan sonra kapıyı kitlemeleri çok sayıda çocuğun hayatını kurtardığını duyurdu.Polis, saldırganın bir çok ayrı suçtan cezaevinde yattığını, sürekli komşularını tehdit ettiğini ve bilinen bir suçlu olduğunu açıkladı. Polis tarafından öldürülen saldırganın yarı otomatik bir tüfek ve iki tabancayla saldırıyı yaptığı açıklandı.