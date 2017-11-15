15/11/2017 07:13


ABD'de ilkokulun da olduğu 7 alana silahlı saldırı, ölüler var

ABD silahlı saldırı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde yer alan Tehama kasabasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti

Tehama polisi, saldırganın bir ilkokul da dahil 7 farklı yerde etrafa "rastgele" ateş açtığını belirtti. Tehama Şerif Yardımcısı Phil Johnston, yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, yaralanan öğrencilerin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. 

Johnston, daha önce, bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, saldırganın da polis tarafından vurularak öldürüldüğünü söylemişti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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