14/11/2017 19:21


'Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar istismar ediliyor'

Arakanlı Müslüman

Birleşmiş Milletler (BM), şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların insan kaçakçılığı, emek sömürüsü ve cinsel istismara maruz kaldığı yönünde uyarıda bulundu

BM'nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 617 bine ulaştığını söyledi.

"İnsan kaçakçılığı ve istismarı, güvenlikleri için Myanmar'dan Bangladeş'in Cox's Bazar kentine gelen Arakanlılar arasında hüküm sürüyor." diyen Millman, bölgedeki istismar vakalarına 25 Ağustos öncesi de rastlanıldığına işaret etti.

Millman, Bangladeş'de bulunan kamplardaki toplam sayıları 830 bine ulaşan sığınmacıların bazılarıyla görüşmeler gerçekleştirdirdiklerini, buna göre hedef alınan Arakanlı Müslümanların kamplara yeni giriş yapan sığınmacılardan oluştuğunu aktardı.Arakanlı çocuk ve kadınların balıkçılık, küçük ticari işletlemeler, dilencilik ve bazı özel işlerde çalıştırılma vaadiyle istismar edildiğini anlatan Millman, Cox's Bazar'daki insan kaçakçıları ve suçluların sayısının hızla arttığını söyledi.

Millman, Cox's Bazar ve Chittagong'da ergenlik çağındaki pek çok kız çocuğunun ev işlerinde çalıştırılacakları belirtilerek kandırılıp fuhuş yapmaya zorlandıklarını, bazı sığınmacıların da istememelerine rağmen zorla çeşitli işlerde çalıştırıldıklarını kaydetti. Sözcü, IOM'nin istismar vakalarına maruz kalan Arakanlı kurbanları desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.


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