14/11/2017 14:29


Pazar yerine yönelik saldırıda can kaybı artıyor

halep saldırı

Suriye'nin Halep kentinde bulunan pazar yerine yönelik düzenlenen saldırıda can kaybı artıyor

Saldırıların ardından çalışmalarına devam eden sivil savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi. Bu sayı artabilir." dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Salih, "Verdiği büyük çaplı yıkımlara bakacak olursak saldırıyı Rus uçaklarının yaptığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Salih, şu değerlendirmeyi yaptı: "Rusya ne zaman bir toplantı olursa böyle bir saldırıya girişiyor. Dün Putin ile Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu. Hatta bundan önce Putin-Erdoğan görüşmesinde Ermenez'de (29 Eylül'de) bir katliam olmuştu. O saldırıda da buna yakın bir bilanço olmuştu. Her Astana ve Cenevre görüşmeleri de böyle saldırıları gördü."

 

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