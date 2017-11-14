Halep'e yönelik hava saldırılarında en az 53 ölü var

Suriye'nin Halep kentinin batı kırsalındaki pazar yerine düzenlenen 3 ayrı hava saldırısında en az 53 kişi yaşamını yitirdi, 60'dan fazla da yaralı var

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) iletişim sorumlularından Halid El-Hatip yaptığı açıklamada, "60'dan fazla yaralıyı hastanelere ulaştırdık, ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz."dedi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih de "Saldırının hemen ardından sivil savunma ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırı büyük çaplı olduğu için diğer bölgelerden de ekipler geldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor." şeklinde konuştu.

Halep batı kırsalı, Astana Anlaşması çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib gerginliği azlatma bölgesi sınırlarında yer alıyor.