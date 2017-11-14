14/11/2017 08:16


Şiddetli depremin ardından can kaybı artıyor

iran deprem

Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 şiddetindeki depremin ardından ölü sayısı 407 oldu

İran devlet televizyonuna konuşan Ulusal Kriz Yönetim Örgütü Müdür Yardımcısı Behnam Saidi, ölü sayısının 407'ye, yaralıların ise 6 bin 700'ye yükseldiğini söyledi.  

"Yıkımın geniş bir bölgede meydana gelmesi çalışmaları olumsuz etkiliyor"

Öte yandan aynı örgütün müdürü İsmail Neccar, yıkımın geniş bir bölgede meydana gelmesinden dolayı arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.Neccar, "Kasrı Şirin ve Serpulzihab'a bağlı köyler en çok hasarın meydana geldiği yerlerdir. Yıkımın geniş bir bölgede meydana gelmesi arama kurtarma çalışmalarına olumsuz yansıyor. Bundan dolayı halkın bir kesimin eleştirilerine sebep oluyor." dedi.  


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