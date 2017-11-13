13/11/2017 14:12


Flaş haber deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor

ırak deprem

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor

Depremin en çok vurduğu İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi.  Yaralı sayısının ise 5 bin 953'ün üzerine çıktığı belirtildi. Kermansah bölgesinde 70 bin kişinin evini terk ettiği belirtiliyor. Can kaybının büyük bölümü Kermanşah vilayetine bağlı Irak sınırına 15 kilometre kadar mesafedeki Sarpol-e Zahab kasabasında meydana geldi. Irak'ta ise 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 


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