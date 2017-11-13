Barzani Türkiye'ye teşekkür etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ta çok sayıda kişinin ölümüne neden olan depremin ardından açıklama yaptı

Barzani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin depremden sonra bölgeye yardım göndermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'ye teşekkür etti

Deprem sonrasında yaptığı değerlendirme açıklamasında Türkiye’ye teşekkür eden Barzani, “Dar gününde bölgeye yardım ettiler” ifadelerini kullandı. Başbakan Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti.