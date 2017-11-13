13/11/2017 08:23


Kosta Rika da sabaha karşı sallandı

deprem haberleri

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Kosta Rika'da 6.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre depremin merkez üssü Kosta Rika'nın pasifik kıyısında bulunan Jaco açıkları. Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre altında meydana geldi. Depremin yaklaşık 5 dakika sonrasında 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Yapılan son açıklamaya göre 2 kişi ciddi şekilde yaralandı. Kosta Rika Silahlı Kuvvetleri, depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.  Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

 

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