13/11/2017 07:49


Irak 7,3 şiddetindeki depremle sarsıldı ölü ve yaralılar var

deprem haberleri

Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği alanda 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı

İran'da ise Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 200'e çıktı, 1600'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu bildiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kenti yakınlarında dün saat 21.18’de deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre;  7.3 büyüklüğündeki ve 33.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

PES PEŞE DEPREMLER

Duhok ve Erbil’in yanı sıra başkent Bağdat’ta da korkuya neden olan deprem, Bağdat’ta 20 saniye,diğer kentlerde ise daha uzun hissedildi. Irak-İran sınırında 00.33'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Halk geceyi sokaklarda geçirdi.

Kürt Bölgesi Sağlık Bakanı Rekavt Raşit, Süleymaniye’ye bağlı Derbendihan’da durumun oldukça kritik olduğunu açıkladı. Derbendihan Barajı’na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.Bağdat Salihiye’de yaşayan Macide Ameer adlı bir kadın, “Çocuklarımla akşam yemeği yerken bir anda bina havada dans etmeye başladı. Başta büyük bir bomba sandım. Fakat insanların ‘deprem’ diye bağırdığını duydum” dedi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi. 

Niykkerdar, "Sabah günün ağarmasıyla helikopterlerle köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz" şeklinde konuştu.  Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu. 

 

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