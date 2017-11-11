11/11/2017 10:46


Suudi Arabistan Yemen'i gece yarısı bombaladı

Suudi Arabistan uçakları

Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'ya gece yarısı hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında çok sayıda ev yıkıldı

Reuters haber ajansının bu sabah olay yerinden geçtiği fotoğraflar, büyük bir yıkımı gösteriyor. Günün ağarmasıyla insanlar vurulan binaların çevresinde toplandı.Geçen hafta pazar sabah karşı da Yemen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısında bulunmuş ancak saldırı önlenmişti. Saldırıda  Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alınmış Riyad yakınlarındaki füze savunma sistemi sayesinde havada etkisiz hale getirilmişti. Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan'da yolsuzluk krizi patlak verdi. 11 prens ve 4 bakanın da aralarında bulunduğu onlarca isim gözaltına alındı.

 

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