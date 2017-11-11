Dünya komedyen Charbel Halil'in bu görüntüsünü konuşuyor

Suudi Arabistan'da eski prens ve bakanların gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun ardından gözaltına alınanların Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu söylenmişti

Operasyonun üstünden 4 gün geçtikten sonra prens, bakan ve iş adamlarından ilk görüntü sosyal medyaya düştü. Yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf 'prensler otelde selfie çekti' diye lanse edildi. Ancak Lübnan medyası daha sonra bunun bir komedi programının parçası olduğunu açıkladı. Fotoğrafı yayan kişi Lübnanlı yönetmen ve komedyen Charbel Halil'di.