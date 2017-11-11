11/11/2017 10:39


Dünya komedyen Charbel Halil'in bu görüntüsünü konuşuyor

Charbel Halil

Suudi Arabistan'da eski prens ve bakanların gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun ardından gözaltına alınanların Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu söylenmişti

Operasyonun üstünden 4 gün geçtikten sonra prens, bakan ve iş adamlarından ilk görüntü sosyal medyaya düştü. Yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf 'prensler otelde selfie çekti' diye lanse edildi. Ancak Lübnan medyası daha sonra bunun bir komedi programının parçası olduğunu açıkladı. Fotoğrafı yayan kişi Lübnanlı yönetmen ve komedyen  Charbel Halil'di.

 

Meral Akşener
İyi Parti'nin Genel Merkez binası açıldı Meral Akşener konuşma yapıyor
deprem haberleri
Manisa'da deprem oldu İzmir de hissetti
aykut kocaman
Aykut Kocaman Robin van Persie'yi istemiyor
Ksenia Kovalenko
Antalya temsilcisi Rus yıldız futbolcuyu istiyor
daeş operasyonu
Flaş İstanbul'u kana bulayacaklardı
İlgili Haberler
Suudi Arabistan uçakları

Suudi Arabistan Yemen'i gece yarısı bombaladı

Putin ve Donald Trump

İki lider Suriye konusunda anlaşmaya vardı

hayvan cinayeti

İngiliz polisi 358 hayvanı öldüren caniyi arıyor

Toulouse saldırı

Fransa'daki saldırının terörle bağlantısı var mı

Son Dakika Haberleri
Meral Akşener

İyi Parti'nin Genel Merkez binası açıldı Meral Akşener konuşma yapıyor

deprem haberleri

Manisa'da deprem oldu İzmir de hissetti

aykut kocaman

Aykut Kocaman Robin van Persie'yi istemiyor

Ksenia Kovalenko

Antalya temsilcisi Rus yıldız futbolcuyu istiyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam