11/11/2017 09:52


İki lider Suriye konusunda anlaşmaya vardı

Putin ve Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Putin, Suriye üzerine ortak bir açıklama yapmayı onayladı

İki liderin Vietnam'daki APEC zirvesinde yaptığı ortak açıklamada, terör örgütü IŞİD'in kökünün kazınması için çaba gösterileceği duyuruldu. Rus haber ajansları, Trump ve Putin'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlı olduklarını onayladığını bildiriyor.

Açıklamada, iki liderin terör örgütü DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi ve tehlikeli olayların engellenmesi için ortak iletişim kanalları kurulması için anlaşmaya vardıkları belirtildi.İki lider, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık üzerine anlaşmaya vardı.

Suriye'de askeri çözümün olmadığına vurgu yapılan anlaşmada, tüm taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de yapılan barış görüşmelerine davet edildi. 


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