11/11/2017 08:42


İngiliz polisi 358 hayvanı öldüren caniyi arıyor

hayvan cinayeti

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, 2015 yılından bu yana genelini kedilerin oluşturduğu 358 hayvanı öldüren caniyi arıyor

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın kayıtlarına göre, Londra çapında 2015’te 8, geçen yıl 114 ve bu yıl da 246 hayvanı benzer yöntemlerle öldürüldü. 

 Failin yakalanması için başlatılan “Takahe” rumuzlu operasyonun yetkilisi Andy Collin, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, seri katiller ile hayvan cinayetleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. "Saldırıların aldığı şekle bakınca, bu katilin bundan bir tür tatmin sağladığı varsayılabilir.” ifadesini kullanan Collin, “Kaygımız, hayvanları öldürmekten aynı tatmini artık sağlayamaması ve insanları, özellikle de saldırıya açık kadınları ve kızları hedef almaya başlaması.” diye konuştu. 

KAN DONDURAN CİNAYET

Çoğunluğunu kedilerin oluşturduğu toplam 358 hayvan arasında tilkiler ve tavşanlar da bulunuyor. Öldürülen hayvanları parçalayan failin, söz konusu parçaları hayvanların sahiplerine yolladığı veya yakın bölgelere bıraktığı belirtiliyor. Polis saldırıların arkasında bir tek kişinin veya bir çetenin olabileceğini belirtirken, alınan bazı ihbarlar 40 yaşlarında beyaz bir erkek eşkali üzerinde yoğunlaşmış durumda. 

Hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütü PETA’nın da aralarında yer aldığı bazı kuruluşlar, kişinin yakalanmasına yardım edeceklere 10 bin sterlin (yaklaşık 50 bin Türk Lirası) para ödülü vereceğini ilan etti.


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