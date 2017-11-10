10/11/2017 21:52


Fransa'da son dakika gelişmesi, aracını yayaların üzerine sürdü

Toulouse

Özellikle terör örgütü IŞİD'in uyguladığı aracı kalabalığa sürerek insanların ölümüne yol açan saldırılara bir yenisi daha eklendi

Toulouse’ta bir okulun yakınında yürüyen insanların üzerine aracını süren 28 yaşındaki bir adam 3 kişiyi yaraladı.Yaralananların 3 Çinli öğrenci olduğu açıklanırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralananlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklanırken, saldırgan sorguya alındı.

Toulouse savcılığı, saldırının bir terör saldırısı olarak görülmediğini söylerken, adamın psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.Öte yandan gelecek hafta pazartesi günü başkent Paris’te yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ikinci yılı olacak.

 

350 metre poster
İzmir'de 350 metrelik dev Atatürk posteri açıldı
Yeditepe Huzur Uygulaması
İstanbul'da 5 bin polisle helikopter destekli operasyon
Toulouse saldırı
Fransa'daki saldırının terörle bağlantısı var mı
deprem haberleri
Akdeniz'de korkutan deprem
benzin
Motorinin litre fiyatına rekor zam
İlgili Haberler
Toulouse saldırı

Fransa'daki saldırının terörle bağlantısı var mı

Elon Musk

Elon Musk bu kez Atatürk'ün o cümlesini paylaştı

Elon Musk

Elon Musk'ın 'Atatürk Anıtkabir' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Boriska Kipriyanovich

20 yaşındaki genç önceki hayatında Mars'ta yaşamış

Son Dakika Haberleri
350 metre poster

İzmir'de 350 metrelik dev Atatürk posteri açıldı

Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

deprem haberleri

Akdeniz'de korkutan deprem

benzin

Motorinin litre fiyatına rekor zam

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam