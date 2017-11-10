Fransa'da son dakika gelişmesi, aracını yayaların üzerine sürdü

Özellikle terör örgütü IŞİD'in uyguladığı aracı kalabalığa sürerek insanların ölümüne yol açan saldırılara bir yenisi daha eklendi

Toulouse’ta bir okulun yakınında yürüyen insanların üzerine aracını süren 28 yaşındaki bir adam 3 kişiyi yaraladı.Yaralananların 3 Çinli öğrenci olduğu açıklanırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralananlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklanırken, saldırgan sorguya alındı.

Toulouse savcılığı, saldırının bir terör saldırısı olarak görülmediğini söylerken, adamın psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.Öte yandan gelecek hafta pazartesi günü başkent Paris’te yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ikinci yılı olacak.