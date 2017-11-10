10/11/2017 07:53


Elon Musk bu kez Atatürk'ün o cümlesini paylaştı

Elon Musk

Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelen dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve ziyaretinin ardından iki adet fotoğraf paylaşmıştı. İki fotoğrafına toplamda 1 milyon 200 bin'den fazla beğeni gelmişti.

Musk'ın özellikle ikinci fotoğrafında Atatürk için yazdığı "Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı" ifadeleri büyük takdir toplamıştı.

ATATÜRK'ÜN O SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Elon Musk bugün de Twitter hesabından Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaştı. Bu paylaşım da 1 saat içerisinde 30 bin beğeni aldı.


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