Elon Musk'ın 'Atatürk Anıtkabir' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Önceki gün Türkiye'ye gelen SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk sosyal medya hesabından Anıtkabir ile ilgili paylaşımda bulundu

Girişimci ve işadamı Elon Musk Instagram hesabından Anıtkabir paylaşımı yaptı. SpaceX ve elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motors şirketlerinin CEO’su Musk’ın paylaşımı sosyal medya beğeni rekoru kırdı.

Musk’ın kısa bir süre sonra paylaştığı ikinci fotoğrafta ise Atatürk Mozalesi yer aldı. Musk, fotoğrafın altına İngilizce yazdığı paylaşımda, “Çiçekler koydum. Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı” ifadesini kullandı.