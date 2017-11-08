Hava kirliliği 13 can aldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle yoğun sis etkili oldu. Siste meydana gelen kazalar neticesinde 13 kişi can verdi

Başkent ve çevrisinde havanın giderek kötüleştiğini belirten Eyalet Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, tüm okulların pazar gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.Ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan sis ve hava kirliliği çok sayıda kazaya da yol açtı.

Başkentin güneyindeki bir otoyolda sis nedeniyle meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Puncap eyaletinin Bathinda kentinde, sabah erken saatlerde otobüs otomobile çarptı. Bir kamyonun, kazanın ardından otobüsten inenlere çarpması sonucu 9 kişi öldü. Ferozepur bölgesinde de yoğun sis nedeniyle bir kamyonun otobüsle çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.