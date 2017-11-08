08/11/2017 16:14


Suudi Arabistan’da ikinci operasyon dalgası

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da ikinci kez düzenlenen operasyon sonucunda bazı siyasetçiler ve iş adamları gözaltına alındı.

Reuters’ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, politika ve iş dünyasına yakın kişiler gözaltına alındı. Geçtiğimiz Cumartesi günü 11 Prens, 4 bakan, eski bakanlar ve holding sahiplerinin de içlerinde bulunduğu onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

GÖZALTILAR VELİAHT PRENSİN AİLESİNE DE UZANDI

Kaynaklar yeni gözaltına alınanlar arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile 2011’de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdülaziz’in ailesinden isimler olduğunu söyledi.Gözaltına alınan diğerlerinin ise alt düzey yönetici ve yetkililerden oluştuğu belirtildi.


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