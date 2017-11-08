ABD'den Türkiye hakkında son dakika açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı son açıklamada, vize kriziyle ilgili ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak attığı adımları değerlendirdi

Nauert, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Dün göçmen vizesi dışındaki vizeler dışındaki vizelerle ilgili sınırlı başvuruyu kabul etmeye başladığımızı duyurduk. Vize almak isteyen insanlar şimdi bunu İstanbul'da ve Ankara'da yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu kararın, Türkiye'deki ABD temsilciliklerinde kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine dayalı olarak alındığını belirten Nauert, "Şimdilik bu vize başvuruları sınırlı olarak kabul ediliyor. Sağlık, insani yardım ve öğrenci vizelerine öncelik veriyoruz. Türk hükümetiyle olumlu olarak tanımlayabileceğim bir dizi görüşmelerimiz oldu. Bu kesinlikle doğru yönde olumlu bir adım" dedi. Nauert, sınırlı vize hizmeti verilmeye başlamalarının vize sayısı ile ilgili olmadığını, sınırlı sayıda çalışanlarının yetişebildiği kadar vize işlemi yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den, ABD çalışanları ile ilgili bir durum olursa kendilerine bilgi verileceği güvencesi aldıklarını da belirten Nauert, "Bizim çalışanlarımızla ilgili bir durum söz konusu olursa, Türkiye bizim çalışanlarımızı gözaltına almak istiyorsa bize bilgi verileceği konusunda sınırlı güvence aldık. Bu bize verilen güvenceler arasında. Bize, çalışanlarımızı yalnızca işlerini yaptıkları için tutuklamayacakları güvencesini verdiler. Halen iki çalışanımız tutuklu bulunuyor" diye konuştu.

ABD'nin dünkü "Türkiye'den güvence aldık" açıklamasının ardından, Türkiye'nin bunu yalanladığına yönelik soruyu da yanıtlayan Nauert, "Türkiye'nin dünkü açıklamamızı sorgulaması konusunda size şunu söyleyebilirim. Bizim çalışanlarımızın güvenlikleri ve emniyette olmaları bizim için en büyük konudur. Tutuklanan çalışanlarımız, işlerinin doğası gereği kolluk kuvvetleri ile bağlantıya geçmişlerdir. Bu onların iş tanımlarının, görevlerinin bir parçasıdır. Türkiye'nin bu insanları hapse atması, yalnızca kendi işlerini yaptıkları için onları başka etkinliklerde bulunmakla suçlaması bize göre doğru değil. Ama sonuçta onlar doğru yönde olumlu adımlar attılar, biz de doğru yönde adımlar attık" dedi.