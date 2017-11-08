Teksas'ı kana bulayan saldırgan akıl hastanesinden kaçmış

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir kilisede 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren saldırganın 2012 yılında akıl hastanesinden kaçtığı ortaya çıktı

El Paso kent polisinin raporuna göre eski ABD Hava Kuvvetleri mensubu Kelley, "kendisine ve başkalarına tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle beş yıl önce gözaltına alınmış, ardından New Mexico eyaletindeki Santa Teresa'da bir akıl hastanesine gönderilmişti.Kelley aynı yıl aile içi şiddetten divan-ı harpte yargılanmıştı. Silah sahibi olması ya da satın alması da yasaklanmıştı.

ABD polisinin raporuna göre, Kelley görevde olduğu dönemde komutanlarını da ölümle tehdit etti.Kelley'nin ateşli silahlarını Holloman Havaüssü'ne sokmaya çalışırken yakalandığı bilgisi, rapordaki detaylar arasında.Teksas'taki San Antonio kentinin dışındaki küçük bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda ölenlerin yarısı çocuktu. Olay yerinden kaçan Kelley, daha sonra aracında ölü bulunmuştu.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın Bölge Direktörü Freeman Martin, Kelley'in aldığı kurşun yarasının ardından kendisini öldürdüğünü söylemişti.

ABD Hava Kuvvetleri şimdi, eski mensubu olan failin suç kaydıyla ilgili belgenin ulusal veri tabanına nasıl girmediğini araştırıyor.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada "İlk bilgiler Kelley'nin aile içi şiddet suçunun Ulusal Adli Bilgi Merkezi veri tabanına girilmediğini gösteriyor" denilmişti.

Martin "Saldırı ırkçılık veya dini inançlarla ilgili değil. Aile ve dünürler arasında devam eden bir aile içi sorun var. Bu kiliseye giden kayınvalidesine karşı öfkesini ifade ettiğini biliyoruz" demişti.Kelley, geçen Temmuz'a kadar bir lunaparkta güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.