08/11/2017 08:23


Trump'tan Kuzey Kore'ye 'Bizi hafife almayın'

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Parlamentosu'nda Kuzey Kore'ye yönelik önemli çağrılarda bulundu

Konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a seslenen Trump "edindiğin silahlar seni daha güvende kılmayacak, rejimini büyük bir tehlikeye sokacak" diye konuştu.Asya turu kapsamında iki günlük bir Güney Kore ziyareti yapan Trump konuşmasına, Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey'in tersine Güney Kore'nin kaydettiği ilerlemeyi överek başladı.Trump Kuzey Kore rejimini "tarih labarotuvarındaki trajik bir deneye" benzetti.

ABD Başanı Kuzey Kore'nin "liderin kaderinin fethedilen Kore Körfezini ve köleleştirilmiş Kore halkını anne-baba ve koruyucu olarak yönetmek olduğna inanan meczup bir inanca sahip, askeri bir kült" tarafından idare edildiğini söyledi.

Pyongyang'ın ABD'nin geçmişte gösterdiği itidali bir zayıflık olarak yorumlamış olabileceği uyarısını yapan Trump, şu anda ABD'de farklı bir yönetimin iktidarda olduğunu söyledi ve Kuzey Kore liderine nükleer silahlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

'Dedenin düşlediği cennet değil'

Trump "Kuzey Kore dedenin düşlediği cennet değil. Hiçbir insanın hak etmediği bir cehennem" dedi.Trump ayrıca, başta Çin ve Rusya olmak üzere, diğer ülkelere de Pyongyang'a nükleer silahlardan vazgeçme baskısı yapmasını istedi. Trump "Dünya nükleer yıkımla tehdit eden haydut bir rejim belasını hoş göremez. Tüm sorumlu uluslar, gaddar Kuzey Kore rejimini tecrit etmek, herhangi bir destek ve kabul almasını engellemek için güçlerini birleştirmeli" dedi.

 

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