Ingiltere'de Kıbrıs Türk Evine Büyük İlgi

Dünya’nın ikinci büyük fuarı sayılan World Travel Market kapılarını açtı

Dünya’nın ikinci büyük fuarı sayılan World Travel Market kapılarını açtı. Kuzey Kıbrıs fuarda geçtiğimiz yıl yeni yapılan ve büyük beğeni toplayan “Kıbrıs Türk Evi” standı ile katıldı.

“Kıbrıs Türk Evi” ilgi odağı oldu

Turizm ve Çevre Bakanlığı 6-8 Kasım tarihleri arasında Londra’da düzenlenen World Travel Market 2017 Turizm Fuarı’nda KKTC’yi temsil ediyor.

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen WTM (World Travel Market), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor.

KKTC, 203.5 metrekarelik kendi kültürüne özgü yapılan “Kıbrıs Türk Evi”nde yürütülecek faaliyetlerle tanıtılıp, pazarlanıyor.

Dünyanın 2. önemli turizm fuarı kabul edilen WTM Londra Turizm Fuarı’nda yer alan KKTC standında Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Karpaz Eko Turizm, Pegasus Havayolları, Cyprus VP ve İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan operatörleri All Year Cyprus Travel, Cyprus Paradise, Cyprus Premier Holidays, Direct Traveller, New President Holidays, Go-North Cyprus Holidays ve Istanbul Travel katılıyor.

Ülkemizde yapılan tarihi eser kazıları sonucunda bulunmuş olan bazı kap, çanak ve çömleklerin imitasyonları da sergilendiği standımızda Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Amiri Mustafa Köprülü ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi memurlarından Neriman İhtiyar da katılıyor

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’DA FUARA KATILDI.

Fuara “North Cyprus” adıyla katılan ülkemiz bu yıl değişik stant konsepti ile büyük ilgi çekiyor. Fuara katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Otantik Kıbrıs Evi”ni ziyaret etti. Ataoğlu, “North Cyprus” standını ziyaret ederek turizmciler ile sohbet etti. Bakan Ataoğlu, ardından Türkiye Cumhuriyeti standını ziyaret ederek TC Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Dünyanın ikinci büyük fuarı sayılan WTM’in ikinci gününde Kuzey Kıbrıs standındaki “Kıbrıs evi”ni ziyaret ettiklerini kaydeden Ataoğlu, bugün hedeflenenin gelecek yıl yapılacak plan ve program çalışmasının hazırlanması olduğunu kaydeti.

Ataoğlu, hedeflerinin sürdürülebilir bir turizm yaratmak olduğuna dikkat çekerek, turizm paydaşları ile bunu başaracaklarına olan inancının tam olduğunu belirtti.

AMACIMIZ, İNGLTERE’DEN GELEN TURİST SAYISINI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KONUMA GETİRMEK...

Turizmin sadece deniz kum güneş olmadığını bunun dışındaki alternatif turizm çeşitlerinin de ülkemizde barındırarak paydaşlar ile birlikte bu çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Ataoğlu şöyle devam etti:

“Ülke turizminin daha ileriye gitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Dünya turizm pastasından pay almak için de uğraş veriyoruz. Ülke turizminin daha ileriye gimesi ile birlikte ülkemiz ekonomisinin de daha ileriye gitmesi demektir. Bu meyanda turistlerin ülkedeki üretim sektörüne de doğrudan ulaşmasını sağlayan çalışmalarımız da devam edecek.”

Geçmiş yıllara göre İngiltere pazarında düşüş yaşandığını gözlemlediklerini kaydeden Ataoğlu, yeterli turist sayısına ulaşılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İngiltere’de geçtiğimiz yıl bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini de anlatan Ataoğlu, tanıtımın ardından İngiltere’den ülkemize gelen turist sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Bu gibi tanıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret eden Ataoğlu, “İngiltere’de tanıtım reklamları uygun görülecek olan yerlere konacaktır. Amacımız İngltere’den gelen turist sayısını sürdürülebilir bir konuma getirmektir” dedi.