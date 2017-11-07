07/11/2017 18:04


Ingiltere'de Kıbrıs Türk Evine Büyük İlgi

World Travel Market

Dünya’nın ikinci büyük fuarı sayılan World Travel Market kapılarını açtı

Dünya’nın ikinci büyük fuarı sayılan World Travel Market kapılarını  açtı. Kuzey Kıbrıs fuarda geçtiğimiz yıl yeni yapılan ve büyük beğeni toplayan “Kıbrıs Türk Evi” standı ile katıldı. 

“Kıbrıs Türk Evi” ilgi odağı oldu 

Turizm ve Çevre Bakanlığı 6-8 Kasım tarihleri arasında Londra’da düzenlenen World Travel Market 2017 Turizm Fuarı’nda KKTC’yi temsil ediyor. 

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen WTM (World Travel Market), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor. 

KKTC, 203.5 metrekarelik kendi kültürüne özgü yapılan “Kıbrıs Türk Evi”nde yürütülecek faaliyetlerle tanıtılıp, pazarlanıyor. 

Dünyanın 2. önemli turizm fuarı kabul edilen WTM Londra Turizm Fuarı’nda yer alan KKTC standında Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Karpaz Eko Turizm, Pegasus Havayolları, Cyprus VP ve İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan operatörleri All Year Cyprus Travel, Cyprus Paradise, Cyprus Premier Holidays, Direct Traveller, New President Holidays, Go-North Cyprus Holidays ve Istanbul Travel katılıyor. 

Ülkemizde yapılan tarihi eser kazıları sonucunda bulunmuş olan bazı kap, çanak ve çömleklerin imitasyonları da sergilendiği standımızda  Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Amiri Mustafa Köprülü ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi memurlarından Neriman İhtiyar da katılıyor

 

 

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’DA FUARA KATILDI.

Fuara “North Cyprus” adıyla katılan ülkemiz bu yıl değişik stant konsepti ile büyük ilgi çekiyor. Fuara katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Otantik Kıbrıs Evi”ni ziyaret etti. Ataoğlu, “North Cyprus” standını ziyaret ederek turizmciler ile sohbet etti. Bakan Ataoğlu,  ardından Türkiye Cumhuriyeti standını ziyaret ederek TC Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile  görüştü. 

Dünyanın ikinci büyük fuarı sayılan WTM’in ikinci gününde Kuzey Kıbrıs standındaki “Kıbrıs evi”ni ziyaret ettiklerini kaydeden Ataoğlu, bugün hedeflenenin gelecek yıl yapılacak plan ve program çalışmasının hazırlanması olduğunu kaydeti. 

Ataoğlu, hedeflerinin sürdürülebilir bir turizm yaratmak olduğuna dikkat çekerek, turizm paydaşları ile bunu başaracaklarına olan inancının tam olduğunu belirtti. 

 

 

 

AMACIMIZ, İNGLTERE’DEN GELEN TURİST SAYISINI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KONUMA GETİRMEK...

Turizmin sadece deniz kum güneş olmadığını bunun dışındaki alternatif turizm çeşitlerinin de ülkemizde barındırarak paydaşlar ile birlikte bu çalışmayı  sürdüreceklerini ifade eden Ataoğlu şöyle devam etti: 

“Ülke turizminin daha ileriye gitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Dünya turizm pastasından pay almak için de uğraş veriyoruz. Ülke turizminin daha ileriye gimesi ile birlikte ülkemiz ekonomisinin de daha ileriye gitmesi demektir. Bu meyanda turistlerin ülkedeki üretim sektörüne de doğrudan ulaşmasını sağlayan çalışmalarımız da devam edecek.” 

Geçmiş yıllara göre İngiltere pazarında düşüş yaşandığını gözlemlediklerini kaydeden Ataoğlu, yeterli turist sayısına ulaşılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. 

 

 

İngiltere’de geçtiğimiz yıl bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini de anlatan Ataoğlu, tanıtımın ardından İngiltere’den ülkemize gelen turist sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Bu gibi tanıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret eden Ataoğlu, “İngiltere’de tanıtım reklamları uygun görülecek olan yerlere konacaktır. Amacımız İngltere’den gelen turist sayısını sürdürülebilir bir konuma getirmektir” dedi.

 

 

 

 

 

 


World Travel Market
Ingiltere'de Kıbrıs Türk Evine Büyük İlgi
necdet siaslı
Kriz çıkartıp, sonra da silah satışı
anlatilan senin hikayendir tiyatro oyunu
Anlatılan Senin Hikayendir
ilkgul karaca
Saat 9'u 5 Geçe
Onur Mert
MHK eleştirilen hakem Onur Mert'in kariyerini sonlandırdı
İlgili Haberler
flaş haber

İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı

terör operasyonu

Flaş Fransa'da terör örgütüne eş zamanlı operasyon yapılıyor

bin Fahd

Eski FBI ajanından Suudi Prens çatışmada öldürüldü iddiası

Teksas saldırganı

ABD Hava Kuvvetlerinden Teksas saldırısı sonrası önemli hamle

Son Dakika Haberleri
necdet siaslı

Kriz çıkartıp, sonra da silah satışı

anlatilan senin hikayendir tiyatro oyunu

Anlatılan Senin Hikayendir

ilkgul karaca

Saat 9'u 5 Geçe

Onur Mert

MHK eleştirilen hakem Onur Mert'in kariyerini sonlandırdı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Darbenin arkasındaki gerçekler

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen “yolsuzluk operasyonu” olarak da adlandırılan gözaltı dalgasında ilk gün 11 prens ve 38 bakan gözaltına alındı. Daha sonra operasyonlar başka isimlere de ...

Devam