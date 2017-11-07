İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı

Reuters tarafından verilen son dakika haberine göre Muhafazakar Parti ofisine gönderilen şüpheli bir paket nedeniyle ekipler İskoçya Parlamentosu'nu boşalttı

İskoç vekil yaptığı açıklamada polisin olay yerine ulaştığını söyledi.Muhafazakar partiden bir kaynak, birden fazla sayıda şüpheli paket bulunduğunu ifade etti. Edinburgh kentinde bulunan parlamentodan yapılan açıklamada polisin olay yerinde olduğu belirtilirken, Edinburgh polisi şüpheli bir paket tespiti üzerine olay yerine gidildiğini belirtti.