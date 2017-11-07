Eski FBI ajanından Suudi Prens çatışmada öldürüldü iddiası

ABD'de yaşayan eski FBI ajanı Ali H. Soufan, Suudi Arabistan'da tutuklamalar devam ederken Eski Kral Fahd’ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd’ın çıkan çatışmada öldürüldüğünü iddia etti

Soufan’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, 44 yaşındaki Prens Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak üzere gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışmada öldürüldü.Suudi Arabistan’da bulunan ve önceki gün ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ileri sürerek Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri’nin de Saudi Oger şirketinde ortağı olduğu bilinen Prens Abdülaziz bin Fahd’ın tam olarak nasıl öldüğü bilinmiyor.Bazı yerel haberlerde, kalp krizinden öldüğü yolunda da haberler bulunan Prensin ailesinin Riyad’ta yas tuttuğu belirtiliyor.

KRAL FAHD'IN EN SEVDİĞİ OĞLUYDU

Prens Abdulaziz bin Fahd, 2005 yılında 82 yaşındayken yaşamını yitiren Kral Fahd'ın en sevdiği oğlu olarak biliniyor. Kral Fahd ülkesine 25 yıl liderlik yapmıştı. Prens Fahd'ın emlak yatırımları yaptığı ve ABD'de 5.8 milyar dolarlık mülkü olduğu biliniyor.