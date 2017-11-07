ABD Hava Kuvvetlerinden Teksas saldırısı sonrası önemli hamle

ABD Hava Kuvvetleri, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kiliseye yönelik saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Devin Patrick Kelley'nin suç kaydıyla ilgili belgenin ulusal veri tabanına nasıl girmediğini araştırıyor

Eski Hava Kuvvetleri mensubu Kelly, 2012'de aile içi şiddetten divan-ı harpte yargılanmış ve silah sahibi olması ya da satın alması yasaklanmıştı.

Ancak Kelley, geçen Pazar günkü saldırıda kullandığı tüfeği geçen yıl satın alabilmişti.26 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Kelley, daha sonra aracında ölü bulunmuştu.Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada "İlk bilgiler Kelley'nin aile içi şiddet suçunun Ulusal Adli Bilgi Merkezi veri tabanına girilmediğini gösteriyor." denildi. Ayrıca konunun Savunma Bakanlığı ile birlikte araştırıldığı bildirildi. Bu arada, saldırının faili Devin Patrick Kelley'nin üç silahı olduğu ve saldırıdan önce kayınvalidesiyle tartıştığı belirtildi.

San Antonio'nun dışındaki küçük kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda ölenlerin yarısı çocuktu.Kelley'nin çevredeki silahlı bir görgü tanığı tarafından vurulmasının ardından babasını aradığı ve sağ kurtulacağını sanmadığını söylediği belirtildi.Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın Bölge Direktörü Freeman Martin, Kelley'in aldığı kurşun yarasının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi.

Martin "Saldırı ırkçılık veya dini inançlarla ilgili değil. Aile ve dünürler arasında devam eden bir aile içi sorun var. Bu kiliseye giden kayınvalidesine karşı öfkesini ifade ettiğini biliyoruz" dedi.Saldırgan Kelley'nin kayınvalidesi Michelle Schields, olay sırasında kilisede değildi. Ancak annesi Lula White hayatını kaybetti.

Teksas Valisi Greg Abbott "Bu kişinin şiddete eğilimli, sorunlu ve patlamayı bekleyen bir barut fıçısı gibi olduğu çok açık" dedi.Abbot ayrıca, eyaletin silah ruhsatı vermeyi reddetmesinin ardından, Kelley'nin yasal yollardan silah almasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.Kelley, geçen Temmuz'a kadar bir lunaparkta güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.Şirket beş haftadan biraz daha uzun bir süre sonra Kelley'nin ardından kontratına "son verildiğini" aktardı.