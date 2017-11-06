06/11/2017 18:08


ABD vize başvurularını sınırlı ölçüde kabul edecek

vize sınırlaması

ABD tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde vize başvuruları sınırlı ölçüde kabul edilmeye başlandı

ABD vize bilgi servisinin, ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtildi.ABD vize bilgi servisinin başvuru sahiplerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: 

"Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz."

 

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