Barzani 'Türkiye ile iyi ilişkilerimizin devam etmesini istiyoruz'

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, tartışmalı referandumun ardından Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediğini açıkladı

Barzani, Türkiye ve İran'la ilişkileri konusunda “Türkiye de dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz. Türkiye kötü yıllarda, 80’li 90’lı yıllarda bize kapılarını açtı. Zor günlerde halkımıza kapılarını açtı. Türkiye’yle geçmişte iyi ilişkilerimiz vardı, bu ilişkilerin sürmesini istiyoruz. Türkiye’yle, İran’la ilişkilerimiz var. Çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.