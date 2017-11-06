06/11/2017 09:48


Suudi Arabistan füze saldırısının ardından İran'a savaş mı açıyor

füze saldırısı

Dün Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havaalanına düzenlenen balistik füze saldırısının ardından Suudi Arabistan İran'ı sorumlu tuttu

Suudi yetkililer tarafından yapılan açıklamada Yemen’de faaliyet gösteren Husilerin , İran’ın desteği olmadan böyle bir saldırı gerçekleştiremeyeceği ifade edildi.

SAVAŞ MI BASLAYACAK

Açıklamada, “İran’ın rolü ve bu konudaki Husilere doğrudan emri, komşu ülkeleri hedef alan açık bir saldırganlık eylemini oluşturuyor. Bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenliği tehdit ediyor. Suudi Arabistan, İran’ın bu tutumunu savaş hareketi olarak değerlendirecek.” denildi.

 


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