Teksas'daki katliam hakkında Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki kilise yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio şehrinde, kiliseye giren bir kişi, ibadet eden insanlara ateş açtı. Saldırıda en az 27 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldıryla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.Trump, "Tanrı Tanrı, Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve savcılar olay yerinde. Olanları Japonya'dan takip ediyorum." dedi.