06/11/2017 08:33


Teksas'daki katliam hakkında Donald Trump'tan ilk açıklama

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki kilise yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio şehrinde, kiliseye giren bir kişi, ibadet eden insanlara ateş açtı. Saldırıda en az 27 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, saldıryla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.Trump, "Tanrı Tanrı, Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve savcılar olay yerinde. Olanları Japonya'dan takip ediyorum." dedi.


hava sıcaklığı
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak
Can Yılmaz
Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu
Yavuz Ekrem Arslan
FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi
Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs
Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor
terör operasyonu
İçişleri Bakanlığı açıkladı 80 terörist etkisiz hale getirildi
İlgili Haberler
füze saldırısı

Suudi Arabistan füze saldırısının ardından İran'a savaş mı açıyor

Devin Patrick

ABD'deki katliamda saldırganın dikkat çeken fotoğrafı

abd kilise saldırı

ABD'deki saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor

Suudi Arabistan

Bakanlık açıkladı düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
hava sıcaklığı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak

Can Yılmaz

Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu

Yavuz Ekrem Arslan

FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi

Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs

Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam