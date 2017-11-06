06/11/2017 08:25


ABD'deki katliamda saldırganın dikkat çeken fotoğrafı

Devin Patrick

ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio şehrinde bulunan kilise içindeki ibadet edenler ateş açan saldırganın sosyal medya hesabındaki silah fotoğrafları dikkat çekti

Saldırıda 27 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Saldırı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu iddia etti. Polisin öldürdüğü saldırgan Kelley'in sosyal medya hesabındaki silahlı fotoğrafı dikkat çekti.

New York'ta da geçtiğimiz hafta bir saldırı gerçekleşmiş, kent 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana en ölümcül terör saldırısıyla karşılaşmıştı. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti. ABD'de yayınlanan Boston Globe gazetesinin haberine göre, bu yıl ülkede gerçekleşen ve kitlesel silahlı saldırıların sayısı 307'ye ulaştı.

 

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