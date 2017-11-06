06/11/2017 08:19


ABD'deki saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor

abd kilise saldırı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kiliseye yönelik düzenlenen saldırı sonucunda en az 27 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı

Dün yerel saat ile 11.30'da meydana gelen saldırıda, bölge sakinlerinin aktardığına göre, saldırgan silahını defalarca ateşledi ve yeniden doldurdu.Saldırının yaşandığı sırada kilisede 50'den fazla kişinin katıldığı bir dua seremonisi olduğu belirtildi. San Antonio'nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs'te bulunan kilisenin bölgede kurulan ilk "vaftiz kilisesi" olduğu belirtiliyor.Bu arada saldırganın önce evde ailesini katlettiği, daha sonra kiliseye giderek katliam yaptığı haberleri geliyor.


hava sıcaklığı
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak
Can Yılmaz
Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu
Yavuz Ekrem Arslan
FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi
Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs
Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor
terör operasyonu
İçişleri Bakanlığı açıkladı 80 terörist etkisiz hale getirildi
İlgili Haberler
füze saldırısı

Suudi Arabistan füze saldırısının ardından İran'a savaş mı açıyor

donald trump

Teksas'daki katliam hakkında Donald Trump'tan ilk açıklama

Devin Patrick

ABD'deki katliamda saldırganın dikkat çeken fotoğrafı

Suudi Arabistan

Bakanlık açıkladı düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
hava sıcaklığı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak

Can Yılmaz

Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu

Yavuz Ekrem Arslan

FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi

Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs

Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam