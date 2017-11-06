ABD'deki saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kiliseye yönelik düzenlenen saldırı sonucunda en az 27 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı

Dün yerel saat ile 11.30'da meydana gelen saldırıda, bölge sakinlerinin aktardığına göre, saldırgan silahını defalarca ateşledi ve yeniden doldurdu.Saldırının yaşandığı sırada kilisede 50'den fazla kişinin katıldığı bir dua seremonisi olduğu belirtildi. San Antonio'nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs'te bulunan kilisenin bölgede kurulan ilk "vaftiz kilisesi" olduğu belirtiliyor.Bu arada saldırganın önce evde ailesini katlettiği, daha sonra kiliseye giderek katliam yaptığı haberleri geliyor.