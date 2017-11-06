06/11/2017 08:10


Bakanlık açıkladı düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, Ebha kentinin batısında bulunan sahil şeridini ziyaret ettiği, akşam saatlerinde dönüş yolunda helikopter ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Uzmanların helikopterin enkazına ulaştığını ve gerekli incelemeleri yaptığını belirten et-Turki, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile elde edilecek son bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

Akşam saatlerinde Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü açıklanmış, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.


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