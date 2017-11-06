Suudi Arabistan prenslerini taşıyan helikopter düştü 8 ölü var

Suudi Arabistan'da prens ve üst düzey yetkililerin bulunduğu bir helikopterin düşmesi sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Prens Mansur bin Mukrin olduğu öğrenildi

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi. Helikopterde 8 yolcunun bulunduğu bildiriliyor.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, yaptığı açıklamada, düşen helikopterin Asir bölge emiri yardımcısı ve heyetini taşıdığı, helikopterin enkazına ulaşıldığını belirtti.

Asir bölgesi emiri yardımcısının heyeti ile birlikte rutin programlarını takip etmek üzere Ebha kentinin batısında bulunan sahil şeridini ziyaret ettiği, akşam saatlerinde dönüş yolunda helikopter ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Uzmanların helikopterin enkazına ulaştığını ve gerekli incelemeleri yaptığını belirten et-Turki, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile elde edilecek son bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.