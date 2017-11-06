06/11/2017 08:07


Suudi Arabistan prenslerini taşıyan helikopter düştü 8 ölü var

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da prens ve üst düzey yetkililerin bulunduğu bir helikopterin düşmesi sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Prens Mansur bin Mukrin olduğu öğrenildi

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi. Helikopterde 8 yolcunun bulunduğu bildiriliyor.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, yaptığı açıklamada, düşen helikopterin Asir bölge emiri yardımcısı ve heyetini taşıdığı, helikopterin enkazına ulaşıldığını belirtti.

Asir bölgesi emiri yardımcısının heyeti ile birlikte rutin programlarını takip etmek üzere Ebha kentinin batısında bulunan sahil şeridini ziyaret ettiği, akşam saatlerinde dönüş yolunda helikopter ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Uzmanların helikopterin enkazına ulaştığını ve gerekli incelemeleri yaptığını belirten et-Turki, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile elde edilecek son bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.


hava sıcaklığı
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak
Can Yılmaz
Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu
Yavuz Ekrem Arslan
FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi
Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs
Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor
terör operasyonu
İçişleri Bakanlığı açıkladı 80 terörist etkisiz hale getirildi
İlgili Haberler
füze saldırısı

Suudi Arabistan füze saldırısının ardından İran'a savaş mı açıyor

donald trump

Teksas'daki katliam hakkında Donald Trump'tan ilk açıklama

Devin Patrick

ABD'deki katliamda saldırganın dikkat çeken fotoğrafı

abd kilise saldırı

ABD'deki saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri
hava sıcaklığı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak

Can Yılmaz

Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu

Yavuz Ekrem Arslan

FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi

Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs

Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam