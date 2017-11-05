Moskova'da Putin karşıtı gösterilerde yüzlerce gözaltı var
Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin yönetimine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilerde 300'ü aşkın kişi gözaltına alındı
Aktivist Vyacheslav Maltsev önderliğinde internet sitesi üzerinden yapılan çağrının ardından yüzlerce kişi Moskova'da bir araya gelerek, Putin karşıtı gösteri düzenledi.
Rus polisi izinsiz düzenlenen Putin karşıtı protesto gösterisinde 380 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Rus polisi tarafından yapılan açıklamada, "Moskova'nın merkezindeki kamu düzeninin ihlalleri nedeniyle 380 kişi gözaltına alındı. Göstericiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü" denildi.