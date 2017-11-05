ABD'de katliam en az 15 ölü var

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan bir kilisede saldırı düzenlendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Teksas’da bir kilisede gerçekleşen saldırıda ilk bilgilere göre 15 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da gelen bilgiler arasında.

Bölge sakinlerinin aktardığına göre, saldırgan silahını defalarca ateşledi ve yeniden doldurdu. Saldırının yaşandığı sırada kilisede yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir dua seremonisi olduğu belirtildi.San Antonio’nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs’te bulunan kilisenin bölgede kurulan ilk “vaftiz kilisesi” olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılırken Wilson bölgesi Şerifi Joe Tackit saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.