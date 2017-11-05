05/11/2017 09:18


Suudi Arabistan'da flaş gelişme prens ve bakanlar gözaltında

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da aralarında prens ve bakanların da bulunduğu çok sayıda kişi yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından gözaltına alındı

Operasyon komitenin bir krallık kararnamesiyle kurulmasından saatler sonra gerçekleşti.Komitenin başında ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Selman bulunuyor.BBC Güvenlik Muhabiri Frand Gardner, Prens Muhammed'in bu hamleyle gücü elinde toplarken reform programına devam ettiğini söylüyor:

"Prens Muhammed bu son gelişmeyle ülkedeki tüm silahlı güçlerin kontrolünü ele geçirdi. Fakat tanınmış figürlerin yönetimden alınması muhafazakar çevreleri rahatsız edecek.

"Tam bir kabile toplumu olan Suudi Arabistan böylesi hızlı değişimlere alışkın değil."

Gözaltına alınan kişilerin neyle suçlandığı henüz net değil. Fakat Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya, 2009'da gerçekleşen Cidde su baskınları ve 2012'deki Mers virüsüyle ilgili yeni soruşturmalar açıldığını duyurdu.Devlet kontrolündeki Suudi haber ajansı SPA'ya göre yeni yolsuzlukla mücadele komitesinin gözaltı emri ve seyahat yasağı kararı verme yetkisi bulunuyor.Öte yandan SPA, Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed Al-Sultan'ın da görevden alındığı yazdı.

Ülkenin eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu olan Miteb bin Abdullah bir zamanlar tahta aday isimler arasında görülüyordu. Prens Miteb, Abdullah'ın ailesinden olup Suudi hükümetindeki yer alan son isimlerden biriydi.

Bu kişilerin görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Prens Muhammed geçen hafta konuşmada Suudi Arabistan'a "ılımlı İslamı geri getireceğini" söylemişti.

Veliaht Prens Muhammed aynı konuşmada "ülkedeki radikalliğin kalıntılarını çok yakında süpüreceğim" demişti. Prens Muhammed geçen yıl da ülkedeki sosyal ve ekonomik koşullara yönelik çok sayıda reform açıklamıştı.

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