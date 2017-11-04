04/11/2017 11:54


Türk çalışanlar Libya'da kaçırıldı

Libya

Enka şirketinde çalışan üç Türk çalışanının Libya'da kaçırıldığı öğrenildi

Deutsche Welle’nin haberine göre; İstanbul merkezli inşaat şirketi Enka'dan yapılan yazılı açıklamada “Bugün (3 Kasım 2017) öğle saatlerinde, Libya'da, 2'si geçici görevle ülkede bulunan personelimiz olmak üzere 3 vatandaşımız, şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştır” denildi. Açıklamada, Enka'nın konuyu Türk ve Libya makamlarıyla yakın temas halinde, yakından takip ettiği belirtildi.

Türk işçilerin inşasında çalıştığı elektrik santralinin yer aldığı projeden sorumlu Libyalı enerji şirketi, olayı güvenlik birimlerine bildirdiklerini açıkladı. Şirket, kaçırılan işçilerin bir an önce serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Daha önce AFP’ye konuşan Libyalı bir güvenlik yetkilisi, Enka için çalışan bir Türk mühendis ve iki teknisyen ile Alman şirketi Siemens’de görevli bir Alman mühendisin elektrik santrali ile Ubari Havalimanı arasında kaybolduğunu söylemişti. Ancak Libyalı elektrik şirketi, dördüncü kişinin Alman değil, Güney Afrikalı olduğunu bildirdi. Bu kişinin de Enka için çalıştığı belirtildi.

Olayın gerçekleştiği Ubari, başkent Trablus’un bin kilometre kadar güneyinde bulunuyor. 2011 yılında Libya’nın lideri Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden bu yana ülkede istikrar sağlanamadı. Libya’nın birçok bölgesi silahlı milislerin denetiminde bulunuyor.

 

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