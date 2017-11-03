İngiliz Bakan Duncan ve Mesut Özil Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verildi. Birleşik Krallık'ın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Duncan, Dışişleri Bakanlığı çalışanı olarak hayatında Türkiye'nin büyük bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'yi 5 kez ziyaret ettiğini de anımsatan Duncan, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler gerçekten çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Sanırım İngiliz kamuoyu da geçen sene yaklaşık 2 milyon kişinin ülkeyi ziyaret etmesiyle benim Türkiye'ye olan tutkumu paylaştı. Dolayısıyla ticaret ilişkilerimiz de büyüyor ve her tabakada, her alanda genişliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duncan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılığı (Brexit) konusuna da değindi.

Ülkesi AB'den yavaşça çıkarken Türkiye'nin ise bu birliğe dahil olmak için adımlar attığını ifade eden Duncan, "Ters yönlerde ilerlememize rağmen (Türkiye'nin adımlarını) takdir ediyoruz. Bununla birlikte ticareti ve büyük ekonomik koşulları genişletmenin bir kaynağı olarak birbirimize umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Bakan Duncan, ülkesi ile Türkiye'nin terör, göç ve Ortadoğu'daki istikrarsızlıkla mücadele gibi önemli zorlukları da paylaştığını kaydederek, "(İşaret) Parmaklarını size sallayanlara karşı daha büyük parmakların sallanması gerekli. Sizler bizim için önemlisiniz. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında iş birliği ve ikili dostluğun uzun yıllar boyunca büyümeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." yorumunu aktardı.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ta yapılan referandumlar

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de uzun yıllardır Türkiye ile Birleşik Krallık'ın iki müttefik ve stratejik ortak ülke olarak derin ve kapsamlı bir ilişki içinde bulunduğunu dile getirdi.

Her iki ülkenin birlikte ortak birçok zorluğa göğüs gerdiğini söyleyen Bilgiç, "Ülkelerimizde gerçekleşen referandumların ardından, kapsamı ve derinliği açısından çok büyük değişiklikler getirecek yeni zorluklarla karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık'ın Brexit müzakerelerini yürütmekle meşgul olduğunu hatırlatan Bilgiç, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin bir yönetim biçimine doğru yol aldığını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç'in ev sahipliğindeki resepsiyona, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Birleşik Krallık Savunma Bakan Yardımcısı Harriett Baldwin, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve diplomatik misyon temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.