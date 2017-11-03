KKTC Turizm ve Çevre Bakanı, Ankara'da 3. Turizm Şurası açılış törenine katıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “3. Turizm Şurası” açılışına katıldı.

Avrupa\London - Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu’na Müsteşarı İsmet Esenyel ve Özel Kalem Müdürü Kâzım Türkkan eşlik etti.

KKTC heyeti, “Tanıtma ve Pazarlama”, “Turizm Eğitimi ve İstihdam”, “Seyahat Acenteliği ve Ulaşım” komisyonlarında yer alarak, Kuzey Kıbrıs turizminin sorunları ve çözümüne ilişkin önerileri aktardı.

Ataoğlu, katıldığı 3.Turizm Şurası Bakanlar İstişare Toplantısı’nda Kıbrıs turizminin belirgin bir şekilde yükselişe geçtiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini daha da geliştirerek etkin ve doğru şekilde kullanması hedefiyle şuraya katıldıklarını ifade eden Ataoğlu, Türkiye devleti hükümetinin tüm imkânlarıyla KKTC turizminin yanında olduğunu ifade etti.

Turizmin Kuzey Kıbrıs’ta gelişen ve büyüyen bir sektör olmaya başladığını belirten Ataoğlu, “Turizm, bir yandan ekonominin gelişmesine bir yandan da toplumsal yapının gelişmesine vesile oluyor. Turizm ciddi bir istihdam imkânı sağlıyor. Turizm sektöründe çalışan insanların sürekli kendini geliştirmesini ve kendini geliştirirken toplumsal yapılı dönüştürmesini sağlıyor. Turizm, hem ekonomiye geliştiren hem toplumsal yapıyı dönüştüren önemli bir sektör.” dedi.

Turizmin dünyanın en hızlı ve istikralı gelişen sektörlerinden birisi olduğunu ifade eden Ataoğlu, uygulanan ambargo ve engellemelere rağmen Kuzey Kıbrıs’ın turizmde kat ettiği yolun sahip olduğu potansiyel ile birlikte değerlendirildiğinde ülke ekonomisine, kalkınmaya, doğal ve kültürel mirasın korunup geliştirilmesine katkısının tartışılamayacağını belirtti.