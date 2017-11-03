Donald Trump FED Başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için kimi aday göstereceği merak ediliyordu. Trump, Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi

Powell'ın Fed'in direksiyonuna geçebilmek için Senato'nun da onayını alması gerekiyor.100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat 2018'de dolacak.

DOLARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.81 seviyesinde bulunan dolar/TL, Trump'un Fed başkan adayını açıklamadan hemen önce 3.80 seviyesinde hareket ediyordu. Dolar kuru Trump'ın başkan adayını açıklamasından bir süre sonra 3.80 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL saat 22.56 itibarıyla 3.7986 seviyesinde bulunuyordu. Euro/dolar paritesi ise aynı dakikalarda yüzde 0.37 yükselişle 1.1662'de hareket etti. Dolar Endeksi de yüzde 0.13 düşüşle 94.69 seviyesindeydi.