İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson oldu

İngiltere Savunma Bakanı Micheal Gallon'ın görevinden istifa etmesinin ardından yerine Gavin Williamson getirildi

Westminster cinsel taciz skandalının ardından, Gallon'ın yerine göreve getirilen Williamson, Başbakan Theressa May liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Başbakan May'e çok yakın bir isim olarak bilinen Williamson'ın ataması İngiltere kamuyou tarafından ‘sürpriz' olarak nitelendirildi.Fallon'un istifası, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından gelmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanılan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.