02/11/2017 18:39


İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson oldu

Gavin Williamson

İngiltere Savunma Bakanı Micheal Gallon'ın görevinden istifa etmesinin ardından yerine Gavin Williamson getirildi

Westminster cinsel taciz skandalının ardından, Gallon'ın yerine göreve getirilen Williamson, Başbakan Theressa May liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Başbakan May'e çok yakın bir isim olarak bilinen Williamson'ın ataması İngiltere kamuyou tarafından ‘sürpriz' olarak nitelendirildi.Fallon'un istifası, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından gelmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanılan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.


Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 3 Kasım 2017
şırnak saldırı hazırlığı
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu
binali yıldırım
Başbakan Yıldırım ABD'ye gidiyor
bayrampaşa avm
Teröristler bomba dolu kutuları araca böyle yüklemişler
Medipol Başakşehir Hoffenheim
Medipol Başakşehir Hoffenheim maçı ilk 11'ler belli oldu
İlgili Haberler
new york saldırganı

New York saldırganından kan donduran ifade

Andrey Emelyannikov

Mavi balina dehşeti öğretmeninin boğazını keserek selfie çekti

almanya saldırı

Almanya'da süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi

guney kibris

Güney Kıbrıs para aklama konusunda yine gündemde

Son Dakika Haberleri
Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 3 Kasım 2017

şırnak saldırı hazırlığı

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım ABD'ye gidiyor

bayrampaşa avm

Teröristler bomba dolu kutuları araca böyle yüklemişler

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam