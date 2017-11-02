Mavi balina dehşeti öğretmeninin boğazını keserek selfie çekti

Son zamanlarda 'öldüren oyun' diye tanımlanan Mavi Balina'yı onadığı iddia edilen Andrey Emelyannikov isimli 18 yaşındaki genç öğretmeninin boğazını kestikten sonra intihar etti

Sergei Danilov isimli 44 yaşındaki öğretmeni öldüren Emelyannikov'un cinayeti internette oynadığı bir oyun yüzünden öldürdüğü belirtiliyor. İngiliz basını, oynayan kişilerin kendi canını almadan önce bazı görevleri tamamlamasını talep eden bir internet oyununun Rusya'da popüler olduğu belirtiliyor.