Güney Kıbrıs para aklama konusunda yine gündemde

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort kara para aklama skandalında Güney Kıbrıs’ın isminin de geçtiği belirtildi

Rum Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs da tufanda” başlıklı manşetten verdiği haberinde Paul Manafort ve iş ortağı Rick Gates’in, Güney Kıbrıs, Seyşeller, Saint Vincent ve Grenadinler’deki offshore şirketler aracılığıyla kara para transfer etmekle suçlandığını yazdı.

Gazete, söz konusu iddianamede Güney Kıbrıs’ta kayıtlı 12 şirketin ve bunlar aracılığıyla yapılan ABD’de pahalı taşınmazların, lüks araçların ve oldukça pahalı antikaların satın alınmasına ilişkin 200 işlemin yer aldığını belirtti.

Onarca milyon dolar olarak hesaplanan bu paraların, Ukrayna’daki, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç lehine olan siyasi faaliyetlerden geldiğini belirten gazete, bu paraların hiç bir zaman Amerikan makamlarına beyan edilmediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan 12 şirketten 6’sının, 2016 yılında feshedildiğini yazan gazete söz konusu 12 şirketin isimlerine de yer verdi.