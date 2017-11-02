02/11/2017 09:55


ABD'de bu kez süpermarkette saldırı düzenlendi ölü ve yaralılar var

ABD terör saldırısı

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen olayda bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti

Thornton Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte ülkenin en büyük süpermarketler zincirinden birine ait mağazada silahla ateş açıldı.Polis, olayda en az iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını duyurdu.  

Bölgeyi güvenlik çemberi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis, saldırganın "aktif" halde olmadığını bildirdi.Thornton polisi, görgü tanıklarını bilgi vermek üzere süpermarket otoparkındaki ekiplerle temasa geçmelerini istedi.Denver'a yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki Thornton'da yaklaşık 136 bin kişi yaşıyor. 


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