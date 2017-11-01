01/11/2017 14:08


Siber, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı yasayı imzalayacak

sibel siber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ele alındığı toplantı yapıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın davetiyle gerçekleşen toplantıya, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik,  UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.

Toplantı çıkışında Meclis Başkanı Sibel Siber basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Siber, ülkede yeni yasayla ilk kez seçime gidileceğini ve bu yasanın halk arasında çarşaf liste olarak adlandırıldığını anımsatarak, yasanın ilk olarak alt komitede uzun uzun tartışıldığını, ardından da Genel Kurul’dan geçtiğini ve Cumhurbaşkanı’na gönderildiğini anlattı.

Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imzalamadan önce bu yasayla ilgili istişare toplantısı yapmak istediğini ve Meclis Başkanı olarak kendisinin, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın ve mecliste temsil edilen parti başkanlarının bir araya gelerek yasayı değerlendirdiklerini belirtti.

Tüm yasalar için geçerli olan uygulamada yaşanabilecek aksaklıkları, hata payını ele aldıklarını dile getiren Siber, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği bilgiye göre bu yasayı imzalayacağını, sonrasında da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceğini kaydetti.

 


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